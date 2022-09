600.000 vaten stookolie voor Bullenbaai

Terminal Bullenbaai is weer in business. Olietanker Colon bracht gisteren de eerste lading stookolie. Zo’n 600.000 vaten olie worden op Bullenbaai opgeslagen. De beoogde raffinaderijbeheerder Caribbean Petroleum Refinery kan tot 7 miljoen vaten producten opslaan op Bullenbaai. Dat is afgesproken met CRU. De afgelopen vier weken is er hard gewerkt om de terminal te laten voldoen aan de veiligheidsnormen. Ook is een deel omgebouwd tot speciale opslagruimte voor stookolie. Bovendien zijn 20 ex-werknemers van Isla opnieuw in dienst genomen. Ondertussen worden de onderhandelingen voortgezet om te komen tot een contract voor de overname van de raffinaderij.