Oryx distantieert zich van publicatie over handel in vervuilde aardolieproducten

De Oryx Group benadrukt vandaag dat ze niets te maken hebben met een publicatie op de website ‘Public Eye’. De Extra schreef gisteren over een artikel op die site waarin de namen van verschillende bedrijven worden genoemd die handelen in basisproducten en profiteren van gebrekkige regelgeving in Afrikaanse landen om vervuilde en verontreinigde brandstoffen te verkopen. Volgens het bedrijf gaat het echter niet om de Oryx Group die op 1 juli een contract tekende met de raffinaderij van Curaçao.

“Public Eye” noemt bedrijven zoals Vitol, Trafigura en Addax en Oryx Group als betrokken bij handel in vervuilde brandstoffen. In een verklaring geeft Oryx Group/Oryx Midstream Ltd. aan dat hun activiteiten in 2021 zijn begonnen en dat het artikel van “Public Eye”, waar EXTRA naar verwees, gebaseerd is op een onderzoek uit 2016. Destijds bestonden Oryx Group en haar dochterondernemingen nog niet, aldus het bedrijf dat verder aangeeft dat het zich inzet om de hoogste normen voor milieu- en operationele veiligheid te handhaven.