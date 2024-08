Cooper wijst verzoek Winair opnieuw af

Het verzoek van luchtvaartmaatschappij Winair om het aantal wekelijkse vluchten tussen Sint Maarten en Curaçao structureel te verhogen van zeven naar elf, is opnieuw afgewezen door de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning Charles Cooper. De rechter bepaalde onlangs dat Cooper zijn reactie op het verzoek van Winair om vaker te vliegen duidelijk uiteen moest zetten. Cooper heeft hierop een brief geschreven aan de directeur van Winair, Hans van de Velde. Daarin gaf hij de maatschappij wel toestemming gegeven om gedurende de rest van augustus vaker te vliegen. In die maand is er sprake van een zomervakantiepiek.

In de brief legt Cooper uit dat hij rekening heeft gehouden met drie belangen bij zijn beslissing: de winstgevendheid en continuïteit van de luchtvaartmaatschappijen, de vraag naar luchtvervoer van passagiers en de noodzaak van veilige en duurzame luchtverbindingen. Winair had gevraagd om structureel vaker te mogen vliegen tussen Curacao en Sint maarten, na het faillissement van Jetair in juni. Cooper wees die eis vorige maand af en deze week deed hij dat opnieuw.