Extra bevoegdheden voor politie Sint Maarten verlengd tot 12 augustus

De uitgebreide stop- en doorzoekingsbevoegdheden die afgelopen maandag voor 24 uur zijn verleend aan de politie op Sint Maarten zijn verlengd tot maandag 12 augustus. Dat heeft het Openbaar Ministerie op het eiland dinsdag bekend gemaakt. Volgens Justitie is het nodig om de wijk Dutch Quarter te blijven controleren op vuurwapens. De politie blijft bevoegd om wapens in en rondom de wijk in beslag te nemen. Afgelopen zondagavond liep een controle volledig uit de hand, met meer dan tien arrestaties tot gevolg en vier in de brand gestoken auto’s.

Agenten zijn de rest van de week gemachtigd om auto’s te onderzoeken en om mensen die zich op de openbare weg bevinden te verplichten mee te werken aan doorzoekingen. Deze maatregelen zijn genomen om de openbare veiligheid te waarborgen. In de afgelopen maanden heeft de politie veel gecontroleerd op vuurwapens, maar er zijn nog steeds veel wapens in omloop. Ook zijn er veel incidenten met wapens geweest. Tot nu toe raakten in 2024 in totaal negen mensen op het eiland gewond door wapens en kwamen er vijf om het leven.