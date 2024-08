Dienst Openbare Werken: Slecht weer beïnvloedt wegwerkzaamheden

De Dienst Openbare Werken heeft gisteren laten weten dat wegwerkzaamheden die momenteel in uitvoering zijn vertraging kunnen ondervinden als gevolg van slechte weersomstandigheden. Het orkaanseizoen en het regenseizoen kunnen de start en voortgang van werkzaamheden beïnvloeden. Volgens de dienst worden weersvoorspellingen nauwlettend in de gaten houden en wordt alles in het werk gesteld om onderbrekingen te minimaliseren. Mocht er toch vertraging optreden, dan zal het het publiek zo snel mogelijk op de hoogte worden gesteld.

De Dienst Openbare Werken zegt ‘het begrip en geduld van de gemeenschap te waarderen, terwijl wij omgaan met deze weersgerelateerde uitdagingen’. OW zegt toegewijd te blijven aan het verbeteren van de infrastructuur van Curaçao, waarbij de veiligheid en het welzijn van iedereen gewaarborgd wordt.