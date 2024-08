Staten buigt zich over deal met Oryx

De afspraken die door Curaçao zijn gemaakt met het bedrijf Oryx blijven de gemoederen bezighouden op het eiland, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vanochtend. Daarbij gaat het vooral over verwachtingen die zouden zijn gecreëerd over het opnieuw in gebruik nemen van de raffinaderij. Om meer duidelijkheid te krijgen, vergadert de Staten in een centrale commissie-vergadering op 3 september over de Oryx-deal. Daarbij zullen minister-president Pisas en de directie van de RdK aanwezig zijn. Refeneria di Kòrsou heeft namens de regering de deal op 1 juli gesloten over het gebruik van faciliteiten van de raffinaderij door het bedrijf.

Minister Charles Cooper laat vandaag in het Antilliaans Dagblad weten dat in de deal is opgenomen dat Oryx in een later stadium gaat beginnen met het raffineren van olie. Ook Global Oil zal te zijner tijd beginnen met olieraffinage. Hierover was onduidelijkheid ontstaan. Volgens Cooper is er geen sprake dat de regering valse hoop heeft gewekt met de deal, zoals door verschillende mensen wordt gemeld.