Osepa: Parlement had intiatief-ontwerp over homohuwelijk nooit mogen behandelen

Statenlid voor de PNP, Sheldry Osepa, is niet te spreken over de wijze waarop het parlement van Curaçao is omgegaan met een initiatief-ontwerp van collega-parlementariër Rennox Calmes. Die wil een wijziging van de Staatsregeling van het Land Curaçao om het homohuwelijk te verbieden. De vergadering is na een uur geschorst, maar had volgens Osepa nooit mogen beginnen omdat geen enkele initiatiefwet die betrekking heeft op mensenrechten mag worden behandeld door het parlement als daar niet eerst de Rijksministerraad over is benaderd. De raad is nooit benaderd over dit initiatief.

Volgens Osepa zijn door het initiatief-voorstel de mensenrechten op het eiland in gevaar. Terwijl volgens hem iedere Curaçaoënaar er zeker van moet kunnen zijn dat zijn of haar fundamentele mensenrechten worden gerespecteerd en beschermd.