Alle medewerkers Flamingo Airport krijgen per maand 300 dollar extra

Alle medewerkers in dienst van Bonaire International Airport krijgen per 1 juli een structurele stijging van 300 dollar op het maandelijkse brutoloon. Daarover heeft de directie van de luchthaven met vakbond ABVO deze week een akkoord ondertekend. Beide partijen zien goede redenen om te komen tot een tussentijdse structurele verhoging van het salaris. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de verhoging van het wettelijk minimumloon op het eiland in combinatie met de stijgende kosten voor levensonderhoud. Door de afgesproken loonsverhoging gaan alle medewerkers er met een vast bedrag op vooruit.

Met deze aanpak wordt de loonsverhoging op een sociale wijze toegepast, met name voor de medewerkers die dit het hardst nodig hebben, zo benadrukt de ABVO. Naast de verhoging per 1 juli 2024 zal de eerder afgesproken loonsverhoging van 2% per 1 januari 2025 ook blijven staan, als onderdeel van de reeds geldende CAO.