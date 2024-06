Toeriste overleden tijdens zwempartij in zee

Een toeriste is gistermiddag om het leven gekomen na complicaties tijdens het zwemmen in zee. Dat gebeurde bij een hotel in Bándabou. De hulpdiensten werden rond 12.35 uur gealarmeerd en snelden ter plaatse om eerste hulp aan de vrouw te verlenen. Ambulancepersoneel begon onmiddellijk met reanimatiepogingen en bracht de vrouw vervolgens met spoed naar de Spoedeisende Hulp van het Curaçao Medical Center. Daar overleed de vrouw.

Omdat de familie van de overledene nog niet is ingelicht, is haar identiteit nog niet vrijgegeven.