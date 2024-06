Hoger beroep zaak-Boechi: Hof geeft toestemming voor verhoor meer getuigen

Het Hof van Beroep heeft gisteren besloten om toestemming te geven om de moordzaak van rapper Boechi terug te verwijzen naar de rechter-commissaris, zodat een aantal getuigen kan worden gehoord. Donderdag was er een regiezitting in het hoger beroep van Christopher Z. om de wensen van de advocaten en het Openbaar Ministerie te inventariseren. Z. is veroordeeld tot 22 jaar voor de moord, hij is in hoger beroep gegaan tegen die straf. Het Hof gaf toestemming om drie nieuwe getuigen te horen bij de rechter-commissaris, terwijl Churendi C. op 19 september tijdens de behandeling van de zaak zelf verhoord kan worden. C. is de andere persoon die is veroordeeld in de zaak, hij heeft 20 jaar cel gekregen.

Zoals bekend is artiest en rapper Ruchendell “Boechi” Windster op 9 december 2022 doodgeschoten. De verdachten Christopher Z. en Churendi C. worden als de intellectuele daders beschouwd. De verdediging heeft meer verzoeken bij het Hof voor onderzoek en verhoor neergelegd, maar die werden niet toegewezen.