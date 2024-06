Weer mogelijkheid voor landbouw en veeteelt bij SDKK

Minister van Justitie Shalten Hato en minister-president Gilmar Pisas hebben gisteren een protocol ondertekend om te beginnen met een traject van landbouw en veeteelt bij de SDKK-gevangenis. Pisas tekende namens het ministerie van Gezondheid, Natuur en Milieu dat samen met het ministerie van Justitie bijdraagt aan de ontwikkeling van landbouw en veeteelt rond de gevangenis waarop gedetineerden kunnen werken. De bedoeling is dat er in ieder geval in de komende vijf jaar moderne landbouwtechnieken worden toegepast en veeteelt van verschillende dieren, zoals geiten, vleesvee en kippen plaatsvindt.

De ceremonie eindigde in een feestelijke sfeer, waarbij de ministers de eerste zaden van enkele groenten hebben geplant en de dieren hebben gevoerd. Tot slot werd symbolisch een deel van het terrein omgeploegd. Door de mogelijkheid aan te bieden van landbouw en veeteelt kunnen gevangenen zich voorbereiden op hun nieuwe baan als ze uit de gevangenis komen.