De Capriles Kliniek ontvangt 6,8 miljoen voor 2024 en 2025. Dit is de het belangrijkste punt in een overeenkomst die minister van Volksgezondheid Javier Silvania gisteren heeft getekend met de directie van Capriles Kliniek. De SVB betaalt voor de diensten van Capriles Kliniek, maar volgens minister Silvania zijn de bedragen die de SVB betaalt sterk verouderd. Om de tarieven te wijzigen is een wetswijziging nodig en dat kost tijd. De verwachting is dat binnen twee jaar het traject is afgerond en de tariefverhoging voor Capriles Kliniek een realiteit is. Het geld dat Capriles Kliniek nu ontvangt, is een overbrugging en onder voorwaarden verstrekt.

De directeur van Capriles Kliniek, Henk Kamsteeg, liet weten dat gisteren een historische dag was voor Capriles Kliniek. Al meer dan 15 jaar hebben ze geprobeerd en allerlei inspanningen geleverd om aangepaste tarieven te krijgen. In 2019 gaf de regering Bureau Telecommunicatie & Post en de Zorgautoriteit de opdracht om de tarieven van Capriles te onderzoeken. Eind 2020 werd een rapport aan de regering overhandigd. Na veel gesprekken en onderhandelingen kreeg Capriles gehoor bij minister Silvania, die daadwerkelijk handelde.