Cft doet dringende oproep aan Sint Maarten

Het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten maakt zich zorgen over de kwaliteit van de begroting van Sint Maarten en roept het land vandaag op om deze zo snel mogelijk aan te passen. Volgens het College moet Sint Maarten de begroting in overeenstemming te brengen met de normen van de Rijkswet op het financieel toezicht. Sint Maarten stelde de begroting voor 2024 vast op 14 mei van dit jaar. Dit is bijna een halfjaar na de deadline van 15 december 2023. Het Cft spreekt al jaren zijn zorgen uit over het structureel te laat aanleveren van begrotingen.

Volgens het College financieel toezicht loopt door de recente politieke ontwikkelingen op Sint Maarten het begrotingsproces 2024 verdere vertraging op. Momenteel werkt het land aan een begrotingswijziging. Het Cft benadrukt het belang van een snelle afronding van dit proces. Ook dient het land uitvoering te geven aan de al opgestelde plannen van aanpak ter verbetering van het begrotingsproces. De ontwerpbegroting 2025 dient tijdig te worden voorbereid.