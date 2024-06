Wapen dat is verdwenen uit marinekazerne Suffisant is nog steeds niet terecht

Het wapen dat sinds woensdag vermist wordt op marinekazerne Suffisant, is nog niet gevonden. Dat verklaart een woordvoerder van Defensie Caribisch Gebied tegenover website Nu.cw. Die schrijft er vandaag over. Er is aangifte gedaan bij de Koninklijke Marechaussee van de verdwijning van het wapen. De woordvoerder laat weten dat na de telling woensdag bleek dat er een Glock pistool ontbrak. Daarop is direct een zoekactie gestart. Alle voertuigen en militairen die het terrein binnenkwamen en verlieten werden dinsdag gecontroleerd.

Omdat het wapen nog niet terecht is, wordt er nog steeds naar gezocht.