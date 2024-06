Van Huffelen kijkt terug met ‘weemoed en trots’

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen hield afgelopen vrijdagochtend haar laatste virtuele persconferentie met de Caribische pers. Ze blikte terug op haar periode als staatssecretaris en zei dat ze veel heeft bereikt in het Caribische deel van het Koninkrijk in de afgelopen tweeënhalf jaar. Tijdens de persconferentie zei ze dat ze met ‘weemoed en trots’ terugkijkt op de samenwerking met de eilanden. Van Huffelen noemde in het bijzonder de excuses voor het slavernijverleden, de rehabilitatie van Tula en de diepe band met een deel van de bevolking.

Zoals bekend zal Nederland op 2 juli een nieuw kabinet hebben, wat betekent dat Van Huffelen stopt met haar werk. Zsolt Szabó wordt de nieuwe staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering. Van Huffelen zei dat ze trots is dat ze alle zes eilanden heeft leren kennen, die volgens haar allemaal heel mooi en tegelijkertijd heel verschillend zijn. Ze zei dat ze naar haar mening een relatie met de zes eilanden heeft opgebouw die is gebaseerd op respect en vertrouwen.