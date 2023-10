Oud-minister Stanley Inderson overleden

Stanley Inderson is gisteren overleden. Hij werd 85 jaar. Dat maakt zijn familie bekend. Inderson was namens de MAN minister van Volksgezondheid in het kabinet-Pourier II. Ook was hij als minister van Arbeid en Sociale Zaken verantwoordelijk voor de lei di labizjan, het AVBZ-fonds waarop het solidariteitsprincipe van toepassing is. De criminoloog is de vader van de bekende advocaat Saran Inderson.