Oud-premier Curaçao Gerrit Schotte verlaat gevangenis

De voormalige minister-president van Curaçao Gerrit Schotte heeft vrijdagochtend iets na negen uur de SDKK-gevangenis op het eiland verlaten. Hij werd opgewacht door aanhangers en pers. Schotte had geen politieke boodschap en zei dat hij vooral blij was weer bij zijn familie te kunnen zijn. Tijdens het verblijf heeft hij volgens eigen zeggen veel steun gehad aan zijn geloof in God.

De oud-premier riep de mensen op om zich te houden aan de coronamaatregelen. “Omhels me niet, geef me geen hand. Dit mag geen superspread-event worden.” Veel aanhangers wilden Schotte toch aanraken door hem aan te raken of op de schouders te slaan.

Schotte is in 2018 in hoger beroep veroordeeld voor onder meer valsheid in geschrifte en ambtelijke corruptie. Hij heeft bijna twee jaar in de SDKK-gevangenis gezeten. Hij mag vijf jaar lang geen politieke functie vervullen.