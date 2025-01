Oud-premier van Aruba Henny Eman overleden

Op Aruba is vanmorgen de voormalige minister-president Henny Eman overleden. Hij werd rond de jaarwisseling met spoed opgenomen in het ziekenhuis wegens hartproblemen. Daar is hij uiteindelijk ook aan overleden. In de afgelopen jaren kampte Henny Eman al met verschillende gezondheidsproblemen. De huidige leider van de AVP, Mike Eman, is zijn jongere broer. Henny Eman was de eerste minister-president van Aruba, nadat het land zich in 1986 van de Nederlandse Antillen afscheidde.

Henny Eman leidde drie kabinetten en wordt erkend als de man met de visie en het leiderschap die de moderne toeristische industrie van Aruba vormgaf. Hij werd geboren op 20 maart 1948 en was premier van vanaf 1 januari 1986 tot 9 februari 1989, en vervolgens van 29 juli 1994 tot 30 oktober 2001. Zijn grootvader, ook genaamd Henny Eman, richtte de Arubaanse Volks Partij (AVP) op.