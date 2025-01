Vakbond SGTK: Nieuwe jaar is zorgwekkend begonnen

Volgens vakbond SGTK is het nieuwe jaar zorgwekkend begonnen voor de raffinaderij. De vakbond vertegenwoordigt werknemers die via verschillende aannemers bij de Isla werken. Leider van de SGTK, Alcides Cova, zegt vandaag in de Extra dat afgelopen vrijdag het werk werd stilgelegd voor medewerkers die werkzaam waren op een installatie op het terrein van de raffinaderij. De aannemer stuurde alle werknemers naar huis. Dit zou te wijten zijn aan een tekort aan materiaal om het werk voort te zetten. Cova legt uit dat ze geen loon krijgen voor de dagen dat ze niet werken.

De vakbondsleider betreurt deze ontwikkeling zeer. “Na een slecht einde van 2024 begint 2025 nu op dezelfde manier voor de werknemers van aannemers. Slechts een kleine groep werknemers was nog aan het werk op het terrein. En nu moeten zij zelfs nu naar huis.” De vakbondsleider benadrukt dat de situatie delicaat en explosief is.