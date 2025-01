Zorgmedewerkers op Curaçao herdenken collega’s in Gaza

In verschillende Nederlandse ziekenhuizen, waaronder die in Rotterdam, Utrecht, Amsterdam, Maastricht en Nijmegen, én op Curaçao houden zorgmedewerkers morgen herdenkingsbijeenkomsten voor hun collega’s in Gaza. Volgens de Verenigde Naties zijn sinds oktober 2023 meer dan 1000 Palestijnse zorgverleners gedood. De herdenkingen zijn een initiatief van Artsen voor Gaza, een collectief van zorgverleners binnen het Koninkrijk der Nederlanden. In alle ziekenhuizen wordt op 7 januari gelijktijdig herdacht. Dat betekent dat op ons eiland de bijeenkomst wordt gehouden tussen half acht ‘s en acht uur ‘s ochtends.

De herdenking volgt na de aanval van 27 december 2024 op het Kamal Adwan kinderziekenhuis, het laatste nog functionerende ziekenhuis in het noorden van Gaza. In dit gebied waren voorheen 22 ziekenhuizen operationeel. Al deze ziekenhuizen zijn nu buiten werking gesteld. “Artsen hebben een eed afgelegd om menselijk leed te verzachten. Wij kunnen dus niet wegkijken van het leed van de mensen in Gaza en moeten alles eraan doen om hen te helpen”, vertelt Nouaf Ajubi, nefroloog op Curaçao.