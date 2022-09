Oud-Statenvoorzitter Millerson geëerd in Denemarken

Ex-Statenvoorzitter William Millerson is onlangs bij de karate wereldkampioenschappen geëerd. Het toernooi dat in Denemarken werd gehouden stond een minuut stil bij de inmiddels overleden karateka. Ook is de senioren wedstrijdcategorie naar hem vernoemd: de Sir William Millerson Memorial Senior. Millerson was in het verleden ook voorzitter van de internationale karatefederatie WIKF.