Oud-werknemers waarschuwen voor Ramon Chong

Werknemers van CBA Television zijn bezorgd over de voordracht van Ramon Chong als minister van Economische Ontwikkeling. Chong was lange tijd eigenaar en verantwoordelijke voor het televisiestation. Journalisten, presentatoren, cameramensen en technici uiten hun zorgen in brief aan formateur Chester Peterson. Dit omdat de beoogd PNP-minister eerder werd veroordeeld voor corruptie als gedeputeerde. Ook het debacle bij CBA Television wordt genoemd, waarbij Chong stopte met het betalen van lonen en huur. De werknemers schatten dat het verschuldigde totaalbedrag neerkomt op minimaal ANG 150.000,-, maar waarschijnlijk vele malen meer. Chong zou er via juridische constructies voor hebben gezorgd dat hij formeel niet aansprakelijk was.

Ook zijn er volgens de brief nog steeds werknemers met schulden, beslagen en hebben sommigen zelfs hun huizen door de bank moeten laten veilen. Daarnaast zou Chong bij de SVB en de Belastingdienst hoge schulden hebben.

