Flow niet meer slow

Het internetbedrijf Flow is bezig met het upgraden van de internetsnelheid. Alle Flowklanten krijgen nu voor hetzelfde geld internet wat twee keer zo snel is. Dat schrijft het Antilliaans Dagblad. De komende weken gaan technici de buurten in om aanpassingen te maken aan het net. Het verschilt per buurt wat er moet gebeuren maar de meeste gebruikers zullen niets merken van die aanpassingen. Soms moeten medewerkers binnen in een huis probleem oplossen, aldus Flow. Klanten krijgen een e-mail wanneer de werkzaamheden voltooid zijn en het internet verdubbeld is.

Eigenlijk had de upgrade vorig jaar al moeten gebeuren maar dat werd vertraagd door onder andere de coronapandemie. De afgelopen tijd kwamen er veel klachten binnen over de langzame internetverbinding en slechte service.