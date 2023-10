Overeenkomst leerhotel Parasasa

Het leerhotel op Parasasa krijgt steeds meer vorm. Gisteren hebben de twee grootste schoolbesturen een overeenkomst getekend met het ROC Mondriaan en de UoC. Daarmee is de samenwerking in het kader van het leerhotel geformaliseerd. Studenten krijgen in het leerhotel praktijklessen. In het eerste kwartaal van 2024 gaan de deuren officieel open voor gasten. Vanaf het begin van dit schooljaar volgen de studenten van Nilda Pinto en Maris Stella SBO al lessen in het hotel. Het doel is om een bijdrage te leveren aan beter opgeleid personeel dat gekwalificeerd is om in het toerisme te werken.