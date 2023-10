PNP-Statenlid wijst op corruptie bij Openbare Werken

PNP-Statenlid Sheldry Osepa wil dat er een onderzoek komt naar corruptie bij Openbare Werken. De parlementariër heeft signalen opgevangen dat ambtenaren smeergeld vragen bij het toekennen van projecten aan aannemers. Sommigen gaan zelfs zo ver om standaard meer dan 10.000 gulden te vragen. In een brief aan minister Cooper oppert Osepa dat overheidsaccountantsbureau SOAB en misschien de Landsrecherche onderzoek moeten doen naar deze vermeende corruptie. Ook moeten de ambtenaren die zich hier schuldig aan maken worden vervolgd. Overigens hield de landsrecherche in augustus een inval bij Openbare Werken en werknemers thuis vanwege omkoping.