‘Overheid doet niets aan bars met trago meisjes’

Op Curaçao zijn nog veel bars waar zogenaamde ‘trago meisjes’ werken en de overheid doet er niets aan. Dat zei een voormalige eigenaresse van een bar met trago meisjes aan de Rooseveltweg. Die stond gisteren voor de rechter in een hoger beroep-zaak. De Extra schrijft er over.

Volgens Yajaira Nunez Toro is er sprake van klassenjustitie en wordt zij vervolgd, terwijl andere eigenaren met rust worden gelaten.

In eerste instantie beschuldigde het Openbaar Minister Nunez Toro ervan prostitutie mogelijk te maken in haar bar en eiste het OM een half miljoen gulden boete. Uiteindelijk werd ze in eerste aanleg veroordeeld tot 15.000 Naf.

Trago meisjes werken vaak bij snèks of in bars en krijgen een commissie voor het aantal drankjes dat ze mannen voor hen laten kopen; soms laten ze de mannen ook betalen voor seks.