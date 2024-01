Zusters vertrekken na 182 jaar van Curaçao

Na een periode van 182 jaar beëindigen de Zusters Franciscanessen van Roosendaal hun missie op Curaçao en Bonaire. Deze beslissing is genomen wegens de afname van het aantal zusters en hun hoge leeftijden. De Zusters Franciscanessen arriveerden in 1842 op het eiland. Ze hebben sindsdien veel scholen en enkele kloosters opgericht op de ABC-eilanden.

Duizenden kinderen hebben les van de zusters gehad. Daarbij werd op Curaçao ook les gegeven in het Papiaments. Eén van de meest in het oog springende gebouwen van de zusters is Habaai, dat later aan Stichting Birgen di Rosario is geschonken.