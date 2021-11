Overheid gaat Unit Leerplicht weer inzetten

De Curaçaose overheid zet per 1 januari 2022 de zogenoemde Unit Leerplicht in. Dat schrijft minister van Onderwijs Sithree van Heydoorn in antwoord op Statenvragen. Leerplichtambtenaren zullen in het nieuwe kalenderjaar veel vaker fysiek aanwezig zijn op scholen om de wettelijke leerplicht te handhaven. De minister heeft een groep ambtenaren van bepaalde taken afgehaald om tijd vrij te maken voor de schoolbezoeken. Ook is het inspectieteam uitgebreid met drie medewerkers.