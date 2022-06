Overheid moet duurzame energie stimuleren

De regeringen van Curaçao en Sint Maarten moeten investeringen in alternatieve energie stimuleren. Hiervoor pleit de centrale bank. Belastingvoordelen en hervormingen van de wet moeten de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie versnellen. Curaçao en Sint Maarten beschikken volop over natuurlijke hulpbronnen, zoals de zon, de zee en de wind. Deze kunnen voor alternatieve energieopwekking worden ingezet. Investeringen in duurzame energiebronnen zouden ook een nieuwe economische sector creëren. Dit draagt bij aan economische groei.