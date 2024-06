Overheid van Curaçao en Defensie tekenen nieuwe overeenkomst sociaal vormingstraject

De regering van Curaçao heeft gisteren een overeenkomst op Marinebasis Parera ondertekend om het ‘Sociaal Vormings Traject’ voor het eiland te professionaliseren. Daarbij waren meerdere ministers aanwezig en de commandant van de Caribische regio. In 2021 werd de eerste overeenkomst tussen Nederland en Curaçao voor drie jaar getekend. Na een succesvolle evaluatie is er opnieuw voor drie jaar getekend. De jongeren krijgen een basis militaire opleiding en ontvangen aan het einde van de opleidingsperiode een baret en certificaat. Het traject is bedoeld voor jongeren met een sociaal tekort.

Tijdens de cursus leren de jongeren samenwerken, respect, regelmaat, verantwoordelijkheid en discipline. Daarna vervolgen ze hun opleiding met een zes maanden durende stage om het traject te voltooien. Op deze manier worden zij voorbereid op de volgende stap in de samenleving. In de nieuwe overeenkomst is opgenomen dat ook vrouwen de cursus kunnen volgen. Structureel zullen er twee cursussen per jaar worden gegeven, een voor mannen en een voor vrouwen, met een maximum van 24 personen per traject. In augustus 2024 zal een groep vrouwen beginnen. Er is nog ruimte voor geïnteresseerden.