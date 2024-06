Opnieuw brand bij vuilstortplaats Malpais

Iets voor middernacht is er gisteren brand ontdekt in het noordwestelijke deel van de vuilstortplaats Malpais. Volgens Selikor werden onmiddellijk voorzorgsmaatregelen genomen om de brand samen met de brandweer aan te pakken. Vanochtend vroeg werd het werk voortgezet om de brand onder controle te krijgen en eventuele overlast te minimaliseren. Totdat de brand helemaal is geblust, zullen gebruikers van de vuilstortplaats naar een alternatieve locatie worden geleid om hun afval te deponeren. Daardoor kunnen ze enige vertraging ondervinden.

Selikor vraagt om begrip. “Afhankelijk van de huidige situatie kan de service op de vuilstortplaats Malpais binnen enkele dagen weer normaal zijn, mits er geen onvoorziene ontwikkelingen optreden”, zo stelt Selikor. De organisatie verontschuldigt zich bij de bewoners en bedrijven in het gebied voor de rookoverlast veroorzaakt door de brand en verzekert dat er met toewijding wordt gewerkt om de situatie te verlichten.

Foto Archief