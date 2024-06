Nederlander aangehouden in Colombia die wordt beschouwd als brein criminele drugsorganisatie

In Colombia is een Nederlander aangehouden die wordt beschouwd als het brein van een criminele drugsorganisatie. Dat meldt De Telegraaf. De man wordt verdacht van grootschalige handel in en smokkel van cocaïne. Het Openbaar Ministerie in Colombia heeft een foto van de man vrijgegeven waarop hij staat met handboeien om, terwijl hij wordt geflankeerd door leden van een militaire eenheid die zich met de bestrijding van drugshandel bezighoudt. De Nederlander wordt er door het OM van beschuldigd de leider te zijn van een criminele bende die zich bezighoudt met grootschalige smokkel van coke.

De man heeft een Nederlands paspoort, maar is van Colombiaanse afkomst, zo meldt de krant. De groepering waarvan de man aan het hoofd zou staan, verscheepte de harddrugs vanuit Cartagena. De cocaïne zou vanuit daar, verborgen in containers, naar Europa en Azië worden vervoerd.