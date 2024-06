Politie Curaçao pakte derde verdachte moord adjudant op

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft de Curaçaose politie de derde verdachte gearresteerd van de moord op adjudant van de Koninklijke Marechaussee Toon Brood. Het gaat om een 26-jarige Curaçaose man met de initialen G.H.Z.. Hij werd om kwart over 1 ’s nachts opgepakt voor de deur van een restaurant aan de Rooseveltweg, zo heeft de politie dit weekend bekend gemaakt. Na de arrestatie heeft de politie een huiszoeking verricht in een huis aan de Kaya Tamburero waarbij enkele spullen in beslag zijn genomen die volgens de politie belangrijk zijn in het onderzoek.

Brood werd op 31 mei in zijn huis op Curaçao omgebracht door drie mannen. In de afgelopen acht dagen zijn nu drie verdachten opgepakt. De twee andere verdachten hebben zich los van elkaar bij de politie gemeld.

FOTO: Collega’s hebben vorige week afscheid genomen van adjudant Toon Brood