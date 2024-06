Centrale bank wil hoger salaris voor directeuren

De Raad van Commissarissen van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten wil meer salaris voor de president-directeur en de twee directeuren van de bank mogelijk maken. Momenteel is er een maximumsalaris van 386.000 Naf voor topfunctionarissen binnen de overheid. Een verzoek is gedaan aan de minister van Financiën op Curaçao, Javier Silvania en zijn ambtsgenoot op Sint Maarten, Marinka Gumbs, om dat bedrag per functionaris te verhogen naar ruim 500.000 Naf. Dat is 130% van het huidige maximum is. Als het salaris niet wordt verhoogd wordt het in de toekomst lastiger om kwalitatief goede bestuurders aan te trekken, zo vreest de bank.

De interim-voorzitter van de Raad voor Commissarissen, Julian Lopez Ramirez heeft hierover een brief gestuurd aan de Financiën-ministers van Curaçao en Sint Maarten. Daarbij wordt verwezen naar een marktvergelijkingsonderzoek dat KPMG in 2017 heeft uitgevoerd naar de arbeidsvoorwaarden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten.