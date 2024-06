Politie arresteert autodief en treft twee gestolen wagens aan

De Curaçaose politie heeft zaterdagavond een 28-jarige man gearresteerd in zijn huis aan de Kaya Hubert Schoop. De man wordt verdacht van het stelen van auto’s. Op het adres waar hij is gearresteerd, zijn ook twee gestolen wagens aangetroffen. De arrestatie is verricht door het team van de politie dat voertuigdiefstal onderzoekt. Het aanpakken van autodiefstal op het eiland is een prioriteit van justitie.

De gearresteerde man heeft de initialen L.L.B. en is geboren op Curaçao. De verdachte is voorgeleid aan een hulpofficier van justitie die zijn hechtenis heeft bevolen in afwachting van verder onderzoek.