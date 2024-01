Overheid wil praten over toekomst van Selikor

De financiële situatie bij Selikor is niet rooskleurig, maar geen enkele werknemer hoeft te vrezen voor zijn of haar baan. Dat is het standpunt van zowel regering, vakbonden als management van het schoonmaakbedrijf. De overheid wil wel de mogelijkheid openlaten dat schoonmaakwerkzaamheden in de wijken door andere organisaties worden uitgevoerd. Ook wil de overheid de tarieven van Selikor grondig tegen het licht houden.

De regering heeft inmiddels een opdracht gegeven aan het accountantskantoor SOAB om een onderzoek uit te voeren naar de tarieven van het schoonmaakbedrijf. In samenwerking met de ministeries van Financiën en Gezondheid is de Stichting Overheids Accountants Bureau aan dat onderzoek begonnen. Het is nog wachten op de conclusies. Sinds afgelopen vrijdag zijn de drie partijen in overleg.