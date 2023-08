Overheidsdiensten beperkt open vanwege ontvangst wereldkampioenen Senior League

Curaçao viert feest. Zaterdag zijn de jongens van Liga Pabou wereldkampioen geworden in de Senior League. Om de jonge honkballers een warm onthaal te geven zijn ambtenaren vanaf half 2 vrij om de sporters langs de weg aan te moedigen. De minister van Sport, Sithree van Heydoorn, hoopt dat Curaçaoënaars een erehaag vormen langs de carnavalsroute. Om kwart over drie ’s middags komt het team aan op Hato. Op Brionplein is er vervolgens een huldiging die om 6 uur ‘s middags begint. Kranshi, het Vergunningenloket en Bureau Rijbewijzen zijn in verband met de viering alleen open voor mensen met een afspraak. De minister heeft ook een oproep aan de private sector gedaan om werknemers een halve dag vrij te geven.