Nieuw leerhotel in oktober open

In oktober opent het leerhotel bij Parasasa zijn deuren. Het Curaçao Hospitality and Tourism Training Centre is een samenwerking tussen ROC Mondriaan en de Curaçaose overheid en de private sector. De Nederlandse onderwijsinstelling werkt nauw samen met Maris Stella en Nilda Pinto met de ambitie om studiesuccessen voor de lokale studenten te vergroten. Het doel is de studenten meer toekomstgericht op te leiden. De renovaties van het hotel op het WTC-terrein zijn in volle gang. De accommodatie heeft 43 kamers. In de tweede fase komen daar meer kamers bij.