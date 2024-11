Overvloedige regenval zorgt voor grote problemen in Colombia. Tienduizenden families in verschillende delen van het Zuid-Amerikaanse land zijn door het noodweer in ernstige problemen geraakt. President Gustavo Petro heeft de noodtoestand in het hele land uitgeroepen. Volgens de president zijn 27 van de 32 departementen in Colombia getroffen. Het departement Chocó, dat aan de westelijke Pacifische kust van Colombia ligt, is op dit moment het zwaarst getroffen. Bijna tweehonderd gemeentes en bijna vijftigduizend families zouden zijn getroffen.

Op dit moment blijft de schade beperkt tot overstromingen, blokkades van wegen en ondergelopen scholen en woningen. Volgens de overheid zijn nog geen dodelijke slachtoffers gevallen. Met het uitroepen van de noodtoestand is een gecoördineerde aanpak volgens president Petro makkelijker uit te voeren. ,,De klimatologische kwetsbaarheid van Colombia wordt verergerd door gevolgen die te maken hebben met ontbossing, illegale sectoren van de economie en, in het geval van de hoofdstad Bogotá, door een uit de hand gelopen verstedelijking’’, zei Petro.