Veertien Caribische organisaties doen mee aan programma ‘Samen Families versterken’

Veertien sociale organisaties op de Cariben gaan de komende drie jaar werken aan het vergroten van hun positieve impact voor families in kwetsbare omstandigheden Zij doen mee aan het programma ‘Samen Families Versterken’ van het Oranje Fonds en Kinderpostzegels. In totaal vijf organisaties op ons eiland zijn uitgekozen. De aftrap van het programma was afgelopen weekend op Aruba. Alle deelnemende organisaties zetten zich al langere tijd in voor gezinnen op Aruba, Curacao, Sint-Maarten en Saba die in kwetsbare omstandigheden leven. De organisaties bevorderen kansengelijkheid voor kinderen en jongeren, ondersteunen ouders of verzorgers en bestrijden de armoedeproblematiek.

Op Curaçao gaat het om de organisaties Fundashon Sentro di Bario Otrobanda, Sentro pa Inovashon | Guia Edukashonal, ADRA Curaçao, Fundashon ora pa muchanan uni en FUNDITUT. Het Oranje Fonds en Kinderpostzegels gaan de deelnemende organisaties drie jaar lang versterken met geld, kennis en een netwerk. Zo kunnen zij zich nu en in de toekomst nog effectiever inzetten voor gezinnen in kwetsbare omstandigheden.