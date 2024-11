Kinderen op de BES krijgen vaak een corrigerende tik

Kinderen in de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba krijgen relatief vaak een corrigerende tik van hun ouders. Ook hebben ze ‘zeer veel’ te maken met verbaal geweld. Dat constateren onderzoekers van de Universiteit Leiden, de Universiteit van Curaçao en UNICEF Nederland, die de situatie onderzochten in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Volgens de onderzoekers vinden ouders op de eilanden dat het bij de opvoeding hoort om een kind af en toe te slaan. Tegelijkertijd zijn de normen op de eilanden wel aan het veranderen, zo komt er meer steun voor ‘geweldloze opvoeding’. De onderzoekers pleiten voor een campagne om meer mensen daarvan te overtuigen.

De onderzoekers wijzen er ook op dat de drie bijzondere gemeenten veel andere problemen hebben. “De kosten van levensonderhoud zijn erg hoog, terwijl de lonen juist laag zijn. Op het moment dat er veel stressfactoren zijn in een gezin, zoals armoede, neemt het risico op huiselijk geweld toe.” Als die problemen worden aangepakt, kan geweld binnen het gezin ook worden teruggedrongen, zeggen ze. “De opvoeding is vaak zeer streng, waarbij kinderen weinig ruimte krijgen om hun mening te geven.” Het is niet gebruikelijk voor ouders om naar de gevoelens van hun kinderen te luisteren of ze bij beslissingen te betrekken, zeggen veel bevraagde inwoners van de eilanden.