Pachi’s op Bonaire opent weer

Op Curacao is Campo Alegre al sinds het begin van de covid-crisis dicht, maar de Bonaireaanse variant opent dit weekend haar deuren weer. Pachi’s Place sloot in juni vorig jaar haar deuren – covid gaf het laatste zetje – en gaat nu dus weer open. Morgen komen de eerste dames naar het eiland om aan het werk te gaan. Bonaire heeft de afgelopen tijd naar eigen zeggen problemen met illegale prostitutie op het eiland bij verschillende barretjes en snèks. Volgens diverse politici op Bonaire biedt Pachi’s een oplossing voor dat probleem, omdat daar wat meer regulering is.