Pandemie heeft enorm negatieve invloed op bedrijfsleven

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft vandaag de resultaten bekend gemaakt van de Conjunctuurenquête van december 2020. Daaruit komt naar voren dat bijna 81 procent van de benaderde bedrijven heeft aangegeven dat de pandemie een negatieve invloed heeft gehad op de omzet. Bijna 33 procent van de bedrijven heeft moeten snijden in het personeel. Het vertrouwen in de economie is naar de mening van de ondernemers de afgelopen periode wat verbeterd. Nog maar 66 procent van de bedrijven heeft aangegeven minder vertrouwen te hebben, in juni 2020 was dat nog 84 procent. De mening ten aanzien van het investeringsklimaat is in vergelijking met juni 2020 verbeterd. Minder bedrijven hebben aangegeven het klimaat slecht te vinden, dit is afgenomen van 67 procent in juni 2020 naar 57 procent eind 2020.