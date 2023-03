PAR eist ontslag GMN-minister

Minister Pietersz-Janga moet de eer aan zichzelf houden. Dat vindt de PAR-fractie in de Staten. Dinsdag gaf het Hof de minister van GMN een veeg uit de pan vanwege haar bemoeienis in de BZV-zaak. Twee oud-bestuurders zijn in hoger beroep veroordeeld voor wanbeleid. Ze moeten 4 miljoen terugbetalen. Volgens parlementariër Anna Maria Pauletta wilde de minister de enorme geldverspilling binnen de zorgverzekeraar verdoezelen en de verantwoordelijken buiten schot houden. Deze actie zou tot het ontslag van Pietersz-Janga moeten leiden. Als de minister niet vrijwillig opstapt, moet het parlement zijn steun aan haar intrekken, aldus Pauletta.