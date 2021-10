PAR wil opheldering over gesprek met Ansary

Oppositiepartij PAR wil opheldering van de overheid over het gesprek dat vorige week heeft plaatsgevonden met Ennia- en Parman International-eigenaar Hushang Ansary. De partij heeft daarover een brief gestuurd naar de voorzitter van het parlement. Ansary trad onlangs naar buiten in verband met de verkoop van Banco di Caribe (BdC) enkele weken geleden door de Centrale Bank. Volgens de miljardair was de verkoop van BdC die tot dan toe onder Ennia viel niet toegestaan. Ennia stond op dat moment onder toezicht van de Centrale Bank. Naar verluid zou het gesprek met Ansary vorige week maandag op verzoek van de overheid achter gesloten deuren hebben plaatsgevonden. Ondanks berichtgeving en vragen in verschillende media heeft de overheid tot nu toe niet inhoudelijk gereageerd op het gesprek met Ansary.