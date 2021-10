Celstraffen en werkstraf geëist tegen ‘foute’ agenten

Tegen drie agenten is gisteren door het openbaar ministerie vier jaar cel, drie jaar cel en een taakstraf van 240 uur geëist. De drie maken onderdeel uit van een groep van zes verdachte agenten. Die hebben zonder toestemming een aantal huiszoekingen verricht, en de in beslag genomen spullen, zoals geld of softdrugs, zelf gehouden. Daarbij lieten ze vluchtig een vals huiszoekingsbevel zien en werden eventuele camerabeelden van de huiszoekingen vernietigd. De andere drie agenten hebben al eerder terecht gestaan en mogen over anderhalve week weer. De behandelingen zijn gesplitst vanwege covid. Uitspraak van de rechter is op 22 november.

Het grootste deel van het onderzoek in deze zaak ‘Outpost’ werd door Interne Zaken van de politie zelf verricht, om het vertrouwen in het Politiekorps te herstellen.