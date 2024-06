Paradise FM lanceert nieuw ochtendprogramma ‘Jason en Nadine’

Vanaf 1 juli 2024 zullen luisteraars van Paradise FM dagelijks van 06:00 tot 09:00 uur kunnen genieten van een nieuw programma: ‘Jason en Nadine’. Het biedt een verfrissende start van de dag met de meest actuele nieuwsberichten, boeiende gesprekken en de beste muziek. Het nieuwe ochtendprogramma wordt gepresenteerd door Jason Obispo en Nadine Roos, een nieuw samengebracht radio-duo. Nadine Roos is een oude bekende van Paradise FM. Jason Obispo is een nieuw gezicht voor de radiozender, maar zeker niet onbekend in de radiowereld. De voorbereidingen voor het nieuwe ochtendprogramma zijn inmiddels in volle gang.

Nadine zegt over het nieuwe radioprogramma: “Ik kan niet wachten om terug te gaan naar Paradise FM en samen met Jason een ochtendshow te maken waar je met een lach mee opstaat!” Jason laat weten: “Geloof me, dit wordt leuk! We gaan voor een begin van je dag waar je je wekker voor wil zetten.’’ Joris Reer, mede-eigenaar van Paradise FM zegt over de lancering: “We zijn ontzettend enthousiast om ‘Jason en Nadine’ te introduceren, gepresenteerd door twee jonge en getalenteerde radiomakers. Een frisse wind voor Paradise FM en een gegarandeerd goed begin van de werkdagen van onze luisteraars.”