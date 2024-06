Volgend jaar meer werkplekken bij Kustwacht

De Kustwacht is bezig met een transitieproject dat volgend jaar voor veertig nieuwe werkplekken moet zorgen. Dat bevestigt een woordvoerder van Defensie Caribisch gebied na vragen van de website Nu.cw. Hoe de banen precies worden ingevuld, kan volgens de woordvoerder van de Kustwacht nog niet bekend worden gemaakt. Minister van Justitie, Shalten Hato, bracht onlangs een bezoek aan de Kustwacht Caribisch gebied en de Curaçaose militairen. Daarmee wilde Hato een dieper inzicht krijgen in onder meer drugssmokkel en mensenhandel, zoek- en reddingsacties en het waken over ons maritieme milieu.

Hato kreeg op Marinebasis Parera de gelegenheid om deel te nemen aan verschillende sportactiviteiten met kustwachters om het belang van een goede conditie voor het werk te ervaren. Later op de dag bezocht de minister per kustwachthelikopter het militaire oefenterrein Wacao, waar hij hoorde over de oefening van de militairen.