Parlement neemt moties aan voor betere positie FKP

De oproep van FKP-directeur Con was niet aan dovemansoren gericht. Het kabinet moet ervoor zorgen dat de 19 miljoen die bij Giro vastzit, los komt. Daarmee kan de stichting meerdere volkswoningen bouwen. Dat hebben de Staten gisteren besloten. In totaal zijn er vier moties aangenomen met het doel de situatie van FKP te verbeteren. Zo willen de parlementariërs dat de Algemene Rekenkamer een onderzoek doet naar het functioneren van de stichting. Ook moet FKP ieder half jaar een update geven over de werkzaamheden maar ook over de financiële situatie van de stichting. Sinds 2012 heeft FKP geen gecontroleerde jaarrekening meer aangeleverd. De Staten willen dat deze achterstand volgend jaar wordt weggewerkt, zodat ze een beter beeld hebben van de financiën van de woningbouwstichting. Een motie van oppositiepartijen MAN en PAR sneuvelde. Daarin riepen ze de overheid op het buurtcentrum van Otrobanda uit de brand te helpen. Laatst heeft de rechter de huurovereenkomst tussen het buurtcentrum en FKP ontbonden. Binnen zes maanden moet Sentro di Bario Otrobanda het pand verlaten. In de begroting van 2018 en 2019 was vastgelegd dat het buurtcentrum naar Kortijn zou verhuizen. De oud-regeringspartijen willen dat het kabinet-Pisas zich hieraan houdt.