Parlement praat over Begrotingskamer

Het Curçaose parlement heeft gisteren opnieuw gesproken over de invoering van een Begrotingskamer. De regering-Rhuggenaath praat al langere tijd over het plan om een begrotingskamer in te voeren die op termijn het College Financieel Toezicht kan vervangen. Maar het punt is tot nu toe niet uitgevoerd. Parlementariër Yaël Plet zei gisteren in het parlement dat er al vanaf 2010 wordt gesproken over de invoering van een Begrotingskamer. Volgens hem moet er de komende tijd verder worden gewerkt aan de voorbereiding van de inrichting van een Begrotingskamer. Er waren verder geen andere sprekers tijdens de vergadering.